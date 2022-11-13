Україна

Для команди Олександра Кучера це друга нічия цього сезону УПЛ.

У поєдинку 13 туру української Прем'єр-ліги лідируючий Дніпро-1 у гостях не зміг обіграти полтавську Ворсклу. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Україна — мальовнича країна, тож не дивно, що навіть у рамках української Прем’єр-ліги це знаходить певне відображення. Зокрема, доволі розгалуженими у цьогорічному розіграші національної першості є протистояння в рамках так званих "річкових" дербі, черговий епізод яких мали розіграти поміж собою в рамках тринадцятого туру полтавська Ворскла та дніпровський Дніпро-1.

Однак цього разу прямого конфлікту поміж командами Віктора Скрипника та Олександра Кучера в боротьбі за місця в турнірній таблиці не було. СК продовжував очолювати чемпіонські перегони, тоді як полтавці з великими зусиллями долали наслідки невдалого початку цьогорічної кампанії, і з середини турнірної таблиці не мали жодних шансів загрожувати позиціям суперників.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 25 хвилині Піхальонок скористався передачею Довбика. У середині другого тайму господарі змогли відігратися зусиллями Кравця.

Після 12 ігор Дніпро-1 продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, набравши 32 очки, а у Ворскли 15 балів після 13 матчів та дев'ята позиція.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє гостьовий матч проти ковалівського Колосу, а дніпровський Дніпро-1 прийматиме донецький Шахтар.

Ворскла — Дніпро-1 1:1

Голи: Кравець, 67 — Піхальонок, 25.

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Яворський, Кравець — Скляр (Павлюк, 38), Челядін (Толі, 81) — Олійник, Юрченко (Феліпе, 81), Бацула — Стапанюк.

Дніпро-1: Валеф — Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Гомес, 70), Когут (Логінов, 70) — Танчик, Піхальонок, Громов (Назаренко, 50) — Довбик.

Попередження: Челядін, Юрченко — Гомес.