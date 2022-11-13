Україна

Тренер висловився про дебютну перемогу на своїй посаді.

Виконуючий обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар прокоментував перемогу над Інгульцем — 2:1.

"Був дуже важкий матч. Першими пропустили, але команда продемонструвала характер, гравці підтримували один одного, увімкнули швидкість і зовсім інакше почали грати. Виграли за рахунок характеру. Хлопці після пропущеного голу не знітились, зрівняли рахунок та завдяки майстерності ми здобули сьогодні перемогу.

Чи відпрацьовували ми стандарти? Особливо ні, ми казали що якщо йдеш на стандарт, то треба вірити, що зможеш забити. Вони повірили та забили. Я радий за них.

Перша перемога – це дуже приємно, не можу навіть точно сформулювати, що зараз відчуваю. Дякую команді, вони вийшли на поле та продемонстрували бажання здобути перемогу. Від всього тренерського штабу, можу лише їм подякувати", — сказав Едмар.

Металіст 1925 після 12 зіграних матчів йде на 10 сходинці в УПЛ із 14 заліковими балами.