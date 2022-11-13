Україна

Футболіст — у списку гравців африканської збірної на збір.

Захисник Дніпра-1 Яніс Амаш є у списку гравців, яких викликав головний тренер збірної Алжиру на збір.

16 листопада збірна Алжиру проведе товариський подинок проти збірної Малі, на який викликали Амаша.

Також у цей же день Дніпро-1, який зараз очолює таблицю УПЛ, зіграє проти друго команди донецького Шахтаря. Тому участь футболіста під питанням.

Амаш є лідером команди Олександра Кучера. На даний момент після 15 матчів за клуб в гравця на рахунку три голи та п'ять асистів.