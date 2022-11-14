football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Україна

    14 листопада 2022, 07:45

    Рух — Минай. Напередодні

    Чи перерве команда Шарана невдалу серію?

    Чи придумає щось Шаран, щоб перервати невдалу серію своєї команди? / ФК МИНАЙ / ФК МИНАЙ
    Чи придумає щось Шаран, щоб перервати невдалу серію своєї команди? / ФК МИНАЙ / ФК МИНАЙ 14 листопада 2022, 07:45

    Якихось два роки тому Володимир Шаран виглядав одним із найперспективніших тренерів України. 2018-го його просто визнали найкращим в УПЛ, потім був євросезон із нічиєю проти Сент-Етьєна та Гента – і навіть сьоме місце у сезоні-2020/21 можна було назвати удачею. Про що тут говорити, якщо тільки за Шарана клуб зміг пройти шлях від першої ліги до постійних фінішів у зоні єврокубків? Третє місце чи п'яте, шосте чи сьоме – всі вони були набагато кращі за будь-які досягнення без Шарана.

    Але йде час, і все більше схоже, що клуб тренеру був набагато потрібнішим, ніж тренер клубу. Навіть не ставши запрошувати когось з ім'ям, найнявши просто тренера молодіжки, Олександрія, якщо чесно, стала кращою. Вона грає в цікавіший футбол і бореться за трійку з більшою конкуренцією, ніж раніше. Шаран знайшов роботу тільки в аутсайдері в особі Миная і поки не демонструє нічого особливого і з ним. Стало, звичайно, краще, ніж із Кобіним , але у будь-якому разі Шаран у зоні перехідних матчів.

    Леонід Кучук чотири рази очолював команди УПЛ (двічі приходив до Руху) і ніколи не був близьким до третього місця, але певний рівень тримав скрізь. Його команди завжди були бойовими, здатними нав'язати боротьбу навіть топ-суперникам – і зараз він це показує повною мірою. Ми, напевно, побачимо багато боротьби, вже Рух її точно забезпечить.

    Минай програв три останні матчі. Для аутсайдера це, звичайно, не катастрофа, але четверта поразка може занурити команду в напругу. Можливо, для Шарана це стане приводом повернути до основи Вишневського: трюк із Коломойцем на вістрі проти Чорноморця не спрацював. У будь-якому разі на полі, незважаючи на листопад, буде дуже спекотно.

    Історія протистояння

    Минай ніколи не перемагав Рух: із п'яти матчів двічі програв і три звів унічию. Із трьох матчів на полі Руху не програти вдалося лише одного разу.

    Орієнтовні склади

    Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях -  Довгий, Федорчук — Соломон-Отабор, Таллес, Климчук — Енобахаре

    Минай: Бандура - Гончар, Горін, Немчанінов, Трубочкін - Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв - Вишневський

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Минай Рух

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    FIFA.com

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    13 ноября 2022Хто з гравців поїде до Катару: заявки всіх збірних на ЧС-2022
    Жерар Піке, getty images

    інтерв'ю

    12 ноября 2022Перше інтерв'ю Піке після прощання з футболом: про Суперлігу, Переса, Моуріньо та амбіції президенства
    Лейпциг Фрайбург

    Роман Котляр

    11 ноября 2022Завершення неймовірної серії Боруссії, впевнена перемога у виконанні Баварії та інші підсумки 14-го туру Бундесліги
    Лука Ромеро, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    11 ноября 2022Pazza Inter, classic Jose, гольова Маліновського та юний орел: підсумки 14 туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    11 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група D
    Впізнали? /ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    11 ноября 2022Хет-трик Довбика, ювілей Пятова та бенефіс аутсайдерів: підсумки 12-го туру УПЛ
    Садіо Мане, twitter.com/FootballSenegal

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    10 ноября 2022Гайд щодо травм: кадрові новини всіх учасників чемпіонату світу

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    09 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група C
    Тьяго Мотта у 2011 році, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    08 ноября 2022Дербі Ломбардії, Інтер проти Тьяго Мотти та інше: прев'ю 14-го туру Серії А

    Роман Котляр

    08 ноября 2022Яремчук знову в Лісабоні, чи помститься Мессі Баварії, ремейк нещодавніх фіналів турніру та інші інтриги 1/8 фіналу Ліги чемпионов
    Харківське дербі – вже сьогодні

    Віталій Пасічний

    08 ноября 2022Тест: чи розрізняєте ви Металісти?
    ОГЛЯД 15 ТУРУ АПЛ-2022/23 | МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    08 ноября 2022Салах рятує Ліверпуль, Обамеянг зганьбився проти Арсеналу, повернення кошмару МЮ: підсумки 15-го туру АПЛ
    Юссуфа Мукоко

    Роман Котляр

    07 ноября 2022Перемога Дортмунда у малому рурському дербі, розгромна поразка сенсаційного лідера та інші підсумки 13-го туру Бундесліги
    Гравці Лаціо святкують гол у дербі, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    07 ноября 2022Лаціо та Ювентус тріумфують у дербі, а Мальдіні забиває Мілану: підсумки 13-го туру Серії А
    Гуцуляк не просто повернувся, а вирвав для команди перемогу / Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    07 ноября 2022Повернення Гуцуляка, помилка Металіста 1925 та питання Йовiчевічу: підсумки 11-го туру УПЛ
    Значок з матчу, Crafta.ua

    Богдан Бондаренко

    06 ноября 202237 років тому Реал Мадрид завітав у Одесу: згадуємо легендарне протистояння

    Другое

    05 ноября 2022Тренер Олег Блохін. Переосмислення

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    04 ноября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B
    Пірло, Тевес і Погба святкують один із голів Трабзонспору, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 ноября 2022Останній сезон Конте, перше пришестя Погба та інші цікавинки: який він, останній Юве у Лізі Європи?
    Сенсації Лч

    Роман Котляр

    03 ноября 2022Головні сенсації групового етапу Ліги чемпіонів: фіаско Барселони та Ювентуса, тріумф Бенфіки та Брюгге
    Міленкович та Італьяно святкують гол серба у ворота Спеції, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    01 ноября 2022"Молоді" перемоги Ювентуса і Роми, довгоочікувані 3 очки Фіорентини, сенсаційні поразки Лаціо і Мілана та інше: підсумки 12-го туру Серії А
    ОГЛЯД 14 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    01 ноября 2022Чергове фіаско Ліверпуля, перша перемога Де Дзербі — над Челсі: підсумки 14-го туру АПЛ

    Розклади Ліги чемпіонів

    Розклади

    01 ноября 2022Розклади Ліги чемпіонів: кому що потрібно
    Боруссія Айнтрахт

    Роман Котляр

    31 октября 2022Розе сильніше за Алонсо, Боруссія здобула дуже важку перемогу у Франкфурті та інші підсумки 12-го туру Бундесліги
    Діонізі та Спаллетті, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    29 октября 2022Чи зганьбиться Юве знову, Станкович проти сина та клуба свого життя, Торіно — Мілан та інше: прев'ю 12-го туру Серії А

    ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    28 октября 2022Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A
    Шанси Шахтаря

    Шанси

    26 октября 2022Розклади Шахтаря перед останнім туром Ліги чемпіонів: де саме команда Йовічевіча проведе євровесну
    Сльози Франка Рібері, сайт Джанлуки ді Марціо

    Гліб Скрипченко

    25 октября 2022Прощальні сльози Рібері, спектакль у Флоренції, римська перемога Наполі та інше: підсумки 11-го туру Серії А
    фото ФК Шахтар Донецьк

    Шанси

    25 октября 2022Шахтар у Лізі чемпіонів: плей-оф, Ліга Європи чи прикра невдача
    НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ЛУЧЕСКУ / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    25 октября 2022Перша нічия Динамо, перша перемога Кривбасу та перша відставка: підсумки 9-го туру УПЛ
    Джуд Беллінгем

    Роман Котляр

    24 октября 2022Дортмунд провів дуже яскравий матч, Айнтрахт здобув перемогу на важкому виїзді та інші підсумки 11-го туру Бундесліги
    Григорій Козловський, скріншот, ПРОФУТБОЛ Digital

    Інтерв'ю

    24 октября 2022Козловський розніс УАФ, Павелка, Луччі, Циганика та інших: палка прес-конференція президента Руху

    Думка

    24 октября 2022Чому чемпіонат світу може перетворитися на сезон тренерських звільнень
    ОГЛЯД 12 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    21 октября 2022Невдалий демарш Роналду, звільнення Джеррарда та інше: підсумки 12-го туру АПЛ

    Розпач Довбика після осічки / ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    20 октября 2022Шахтар наздогнав Дніпро-1, тренерський подвиг Кучука та головна тенденція сезону: підсумки 8-го туру УПЛ
    Реал Барселона

    Роман Котляр

    18 октября 2022Ель Классіко, скандал з вболівальниками Більбао та інші підсумки 9-го туру Прімери
    Душан Влахович, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    18 октября 2022Влахович рятує Аллегрі, Маліновський і Коваленко не грають, Наполі перемагає знову: підсумки 10-го туру чемпіонату Італії
    ОГЛЯД 11 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    17 октября 2022Клопп зупинив Гвардіолу, "анбітен" Венгера продовжує жити, а Кепа — феєрити: підсумки 11-го туру АПЛ
    Уніон Берлін

    Роман Котляр

    17 октября 2022Черговий тріумф Уніона, розгром Баєра Хабі Алонсо та інші підсумки 10-го туру Бундесліги
    Два капітана / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    17 октября 2022Скандал у Львові, несподіваний рятівник Металіста та просто класичне: підсумки 7-го туру УПЛ
    Лукич проти Рабьо, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    15 октября 2022Туринське дербі, Лаціо проти Удінезе, Станкович проти Моурінью і старих суперників по дербі: анонс 10-го туру Серії А

    Стрічка новин

    Україна. Новини

      Rambler's Top100