Чорноморець — Львів. Напередодні

Україна

Який із двох суперників продовжить успішну серію?

Зустрічаються дві команди, які синхронно здобули перемоги в минулому турі. Львову успіх приніс вихід навіть із зони перехідних матчів – а ось Чорноморець не дозволив піти навіть із найчистішого останнього місця. Занадто багато програно раніше, щоб виїзна перемога над Минаєм знімала напругу.

Втрата Манджрекара Джеймса для Чорноморця непоправна. Канадський захисник, безумовно, яскраво помиляється, але самі фізичні дані та багатий досвід дозволили йому стати винятковою величиною для одеського клубу, який будується буквально протягом сезону. Номінально, швидше за все, Джеймса замінить Білий, який і в Минаї тут же вийшов на заміну – але за якістю питання є ще до стартового свистка.

Команда Дулуба знає про дiрку в обороні суперника і готова бити саме туди: у таких компонентах футбол не дуже відрізняється від дій на фронті. З іншого боку, Львову пощастило весь другий тайм утримувати перевагу в більшостi – тоді як Чорноморець зміг, хай і півтайму, але відборонятись у грі 10 на 11.

А Львів, до речі, днями зміг оборону посилити: до того ж за мірками УПЛ практично легендарним персонажем. Сергій Сімінін, котрий після розставання з Карпатами з літа був без клубу, знайшов собі роботу, не залишаючи місто. Найкращі роки захисника пройшли у Волині Віталія Кварцяного, де він відзначився великою жорсткістю. У 191 матчі на рівні УПЛ він отримав дев'ять червоних карток!

Проти Руху Сімінін провів весь матч у запасі, але він і відбувся наступного дня після підписання контракту. Після цього Сергій вже провів кілька тренувань – і, можливо, вже сьогодні Гладкого і Ко чекає “теплий” прийом.

Історія протистояння

З якоїсь причини обидві команди в рамках даного суперництва на виїзді грають набагато краще, ніж удома. У сезоні-2010/11, коли Чорноморець після тренерства Блохіна опинився у першій лізі, він обіграв Львів саме на виїзді – і зіграв унічию з ним удома. Після цього команди обмінялися саме виїзними перемогами у сезоні-18/19, який закінчився вильотом знову-таки Чорноморця – та й у перерваному сезоні Львів здобув нічию в Одесі.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Непогодов — Салюк, Єрмаков, Білий, Путря — Плакса , Кравченко — Брагару, Бобко, Наумець - Кубемба

Львів: Ільющенков — Сімінін, Муравський, Микитюк - Грисьо, Мільченко, Бойко, Полегенько - Шишка, Крушинський - Бугай

прогноз 1:0