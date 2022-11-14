Металіст — Кривбас. Напередодні

Україна

Зустріч двох новачків УПЛ.

Звісно, нинішні команди мають зовсім інші дату народження та юрисдикцію, але – які ж баталії розігрували раніше під такою вивіскою! Досить сказати, що остання гра на полі Металіста включила голи Шав'єра, Марлоса, Едмара і Канкави (останній відзначився за Кривбас). Здається, що то було так давно.

Ну, а в наші складні часи команди швидше не живуть, а виживають, ставлячи собі головною метою на сезон не вилетіти. Металіст чудово розпочав, але в останніх чотирьох матчах не перемагав і вже почав опускатися у таблиці. Не приймайте за критику: після втрати майже всього оптимального складу вимагати від Металіста стабільного набору очок дивно, дивовижною була форма на старті сезону.

Якщо у випадку з Металістом невеликий спад – “не приймайте за критику”, то для Кривбасу перемога над Ворсклою у минулому турі – не привід говорити про вихід із кризи. І матч, який вони виграли, взагалі-то скоріше відноситься до виду “вільна боротьба”, ніж до футболу. Три видалення, 10 хвилин гри у меншості, 40 хвилин у більшості – чудово, що у команди Вернідуба достатньо морально-вольових, щоб впоратися з таким випробуванням, але другий такий випадок може і до кінця сезону не представитися.

Через таку вільну боротьбу Понєдєльнік не зіграє у понеділок: з Металістом він заробив червону картку. Про Володимира Якiмця, який закривав правий фланг оборони, тренер ще в минулому турі сказав: “Подивимось” – гравець відновлюється від травми – і це змушує дивитися на Євгена Опанасенка.

Щось дивне відбувається між тренером та гравцем. Дано:

1) Футболіст на очах тренера зробив перші кроки у професійному футболі (Опанасенко – вихованець запорізького Металурга, якому багато років віддав Вернидуб);

2) Футболіст під керівництвом тренера провів усі найкращі роки в кар'єрі (період Опанасенка у Зорі Вернідуба);

3) Футболіст працюватиме з тренером уже у третій команді (власне, Кривбас).

Здавалося б, ідеальний метч ? Але ні: Євген поки вийшов на поле у двох матчах, на складних виїздах (проти Шахтаря та Олександрії) – і жоден із них не дограв до кінця. Пару матчів він пропустив, але більшу частину просто дивиться з найкращих місць. Непоганий показник того, що цей сезон – дивний для всіх, і навіть зірки нашого футболу не можуть виявити свій потенціал.

Металіст – очевидний фаворит матчу. Команда більш ніж удвічі більше забиває, могла мати в таблиці ще більше очок, ніж шукані 15 (нагадаю, що Зоря дотиснула їх на останній секунді матчу) – і краще виглядає по грі. Може, притиснутий до стінки Вернідуб згадає про свою стару гвардію?

Історія протистояння

Між іншим, і в історії нових версій Металіста та Кривбасу вже були яскраві сторінки. Ці команди були синхронно зареєстровані, синхронно пробивалися крізь нижчі ліги – і були чітко розділені на першу і другу за силою.

Сезон-2020/21 – Металіст перший у своїй групі другої ліги, Кривбас другий. Різниця між командами становила 12 очок, у Кривому Розі зіграли 0:0 – а ось у Харкові Металіст виграв 3:0;

Сезон-2021/22, звичайно, не був дограний, але якраз у першій лізі дуже багато було зрозуміло вже до зимової перерви. Кривбас на 9 очок випереджав третє місце – і на 11 відставав від першого, програвши Металісту на своєму полі 0:5. Голи забивали Балулі, Пейшото, Гарріс – і якраз після цього тріумфу пішли розмови, що харківський клуб може виграти УПЛ із першої ж спроби, а на Кубок України замахнутися вже навесні 2022-го.

Справді: здається, що це було так давно...

Орієнтовні склади

Металіст: Костик — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Демченко, Панасенко, Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов.

Кривбас: Сарнавський — Опанасенко, Капич, Ловрич, Дібанго — Хомченовський, Вернидуб, Банада, Микитишин, Волошин — Дебелко

прогноз 1:0