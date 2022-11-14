Україна

Колектив Юрія Вернидуба залишив зону вильоту.

Ще наприкінці жовтня ми говорили про криворізький Кривбас як про одну з команд, що ще жодного разу не перемагали в новому розіграші української Прем’єр-ліги. Однак минуло ще трохи часу, і таких успіхів у підопічних Юрія Вернидуба на рахунку вже було аж два. Певна річ, що це спричинило хаотичний рух усіх команд у зоні боротьби за виживання в "еліті", проте зупинятись на цьому шляху змін "біло-червоно-чорні" не мали жодного права.

У рамках тринадцятого туру національної першості Кривбас здійснював візит у гості до харківського Металіста аж до західного кордону нашої країни, Ужгорода, де футболістів Вернидуба зустрічав знайомий для них за часів виступів у Першій та Другій лігах колектив. До речі, "жовто-сині" за три зустрічі між цими командами забили у ворота суперників аж вісім м’ячів, і не пропустили жодного натомість. Однак у нинішніх реаліях футболісти Олега Ратія загальмували на тлі непоганого стартового ривку, і останні чотири матчі не перемагали.

У першій половині гри моменти з боку обох команд виникали виключно за рахунок якісної гри на флангах, звідки постійно відбувалось загострення в найбільш слушних випадках. Так свою нагоду пробити в поперечину отримав Танковський посеред тайму, і рівно так само постійно намагався віднайти голову Дебелка в чужому штрафному своїми подачами з лівого флангу Дібанго. Доволі примітивний футбол, проте команди хоча б намагались потішити загостреннями за загалом рівної гри.

Після перерви Вернидуб вирішив зробити кілька замін, що трохи пришвидшило рух гостей на чужій половині поля. Вони так само продовжували шукати Дебелка в чужому штрафному, проте до цього ще й додались дальні спроби пробити від, наприклад, Книша, яким трохи бракувало вдачі. Однак зрештою Кривбас затягнув м’яч до лівого флангу чужого штрафного зусиллями Капіча з результативним завершення у виконанні Волошина в дальній кут.

Цей епізод трапився аж на 73 хвилині, після чого команда Вернидуба мала відносно нетривалий, проте від того не менш напружений, відтинок часу відсидітись у захисті за кращого випадку. Однак гості обрали більш сміливий варіант, за що отримали ще пару можливостей для голу, проте Задерака та той-таки Дебелко своїми нагодами не скористались. Харків’яни при цьому постійно намагались щось перебудовувати у власній грі, проте до якісного рішення так і не дійшли.

У наступному турі харківський Металіст зіграє в гостях проти закарпатського Миная, а криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст-1925.Металіст —0:1Волошин, 73Костик — Романюк, Порох, Мизюк, Клименчук (Каплієнко, 71) — Чайковський (Демченко, 50), Панасенко (Книш, 62) — Підлепенець, Танковський, Картушов — Прядун.Сарнавський — Якімець, Ловрич, Стецьков (Зотько, 46), Дібанго — Капіч (Татарков, 90+2), Банада — Микитишин (Задерака, 46), Хомченовський, Волошин — Дебелко (Устименко, 89).Попередження: Порох, Танковський — Якімець, Ловрич, Волошин