Україна

Завершився матч чемпіонату України.

У рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги між собою зустрічалися Чорноморець та Львів.

Одеський клуб відправив два м'ячі у сітку воріт львів'ян, внаслідок чого здобув другу перемогу поспіль у чемпіонаті України.

На даний момент Чорноморець піднявся на тринадцяту сходинку у турнірній таблиці, а Львів опустився на чотирнадцяту.

Чорноморець - Львів 2:0

Голи: Єрмаков, 67, Войтіховський, 80.

Чорноморець: Непогодов — Путря, Білий (Сєлін, 90), Єрмаков, Салюк — Бобко (Гладкий, 46), Політило, Кравченко, Наумець (Бадібанга, 72) — Брагару (Кузик, 85), Кубемба (Войтіховський, 72).

Львів: Ільющенко — Полегенько, Муравський, Никитюк, Грисьо — Вовкун (Ременяк, 69)- Крушинський (нич, 63), Шишка, Мільченко (Якимів, 77), Бойко — Бугай (Михайлів, 69).

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