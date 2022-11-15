Україна

Футболіст воліє перейти в європейський топ-клуб.

Ні для кого не секрет, що вінгер збірної України Михайло Мудрик цікавить багатьох топ-клубів після того, як проявив себе на євроарені та у національних турнірах.

Талановитий футболіст зізнався, що вже влітку міг залишити Шахтар та назвав клуби, які були зацікавлені в трансфері.

"Я розмовляв в трьома тренерами. Розмовляв з ними напряму та через перекладача. Які ці клуби? Ніцца, Баєр Леверкузен та Брентфорд. Коли з Брентфордом не зрослося, я засмутився. Але, як ми бачимо, Божий план завжди краще.

Мені взагалі це все не подобалось. Ти розмовляєш з тренером однієї команди, починаєш думати про неї, дивитися їх клубний YouTube. Знайомишся з командою, щоб прийти та вже розумітися. Тренери казали, що чекають на зборах та бажають працювати разом. Майже форму приміряєш.

Потім клуби не домовляються, виходить нова команда. Тренери мене заряджали, я вже хотів грати за нього та за його команду".

Останні новини про трансферну сагу Михайла Мурика зібрані у розділі "Мудрик у топ-клубі".

"Зараз мені подобається, як грає Наполі. Там багато футболістів розкривається. Баварія показує гарний футбол, Ман Сіті, Арсенал. Спостерігаю за Арсеналом. Динамічна команда, націлена на голи.

Чи готовий я бути дублером у топ-клубі? Я думав над цим. Але дублером в Реалі, чи основним гравцем Арсенала? Я би вибрав Арсенал. Багато факторів вирішує. Важливо, яку роль я буду відігравати у команді.



Чи розчаруюсь я, якщо взимку не відбудеться трансферу? Так", — сказав Мудрик в інтерв'ю YouTube-каналу Влада Седан.