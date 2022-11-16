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Юнацька збірна України U-19 готується до кваліфікації Євро-2023.

Юнацька збірна України U-19 розпочала навчально-тренувальний збір у рамках підготовки команди до кваліфікаційного відбору Євро-2023.

У кваліфікації Євро-2023 Україна зіграє проти Косова, Кіпру та Швеції.

"Часу для тренувального процесу катастрофічно не вистачає, але доводиться виходити з нинішнього становища. 13 числа ми виїхали з Києва. Потренувалися два дні в польському Ряшеві. У цей час до нас приєдналися легіонери. Знову ж таки, часу в нас буде небагато, тому основний акцент зроблено на тактичних заняттях. У вівторок ми вирушимо з Польщі до Стокгольма, а вже звідти — до Норчепінга. 16 числа пройде передігрове тренування, а 17 відбудеться сам старт у турнірі.

На сьогодні такі обставини. За останні три роки я практично не збирав команду в такому складі. Із початку пандемії Covid-19 ми провели лише два повноцінних тренування… Тому головною умовою при виборі футболістів на цей збір була ігрова практика.

Наскільки добре вдалося вивчити своїх найближчих суперників? Поки що із цим є невеликі складнощі. У розпорядженні є лише одна гра збірної Косова за минулий рік. Але будемо виходити із ситуації таким чином, що в нас перший матч саме із цим суперником, а Кіпр та Швецію вивчатимемо по ходу змагань. Натомість у суперників велика проблема, як вивчати нас. На кваліфікаційний турнір ми їдемо як темна конячка.

Незважаючи на всі обставини, наша мета — перше місце у своєму квартеті. А як усе складеться — подивимося, це футбол, який часто буває непередбачуваним", - наводить слова головного тренера збірної України U-19 Сергія Нагорняка прес-служба УАФ.

Свій перший матч українці проведуть 17 листопада проти Косова. Потім буде гра з Кіпром (20 листопада) та Швецією (23 листопада).