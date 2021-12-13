Специалисты продлили свои соглашения с юношескими и молодежными командами.
руслан ротань, фото уаф
13 декабря 2021, 19:41
Исполнительный комитет УАФ по рекомендации Комитета национальных сборных продлил действующие соглашения с наставниками молодежных и юношеских команды Украины.
Таким образом, свои контракты продлили Руслан Ротань (молодежная сборная Украины), Владимир Езерский (сборная Украины U-19), Сергей Нагорняк (сборная Украины U-18) и Олег Кузнецов (сборная Украины U-17).
Срок действия новых контрактов не разглашается.
Ранее УАФ подала обновленный список в Минспорта на государственные награды.