Исполнительный комитет УАФ по рекомендации Комитета национальных сборных продлил действующие соглашения с наставниками молодежных и юношеских команды Украины.

Таким образом, свои контракты продлили Руслан Ротань (молодежная сборная Украины), Владимир Езерский (сборная Украины U-19), Сергей Нагорняк (сборная Украины U-18) и Олег Кузнецов (сборная Украины U-17).

Срок действия новых контрактов не разглашается. 

Ранее УАФ подала обновленный список в Минспорта на государственные награды.