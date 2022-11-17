Україна

Форвард не прилетів на тренувальні збори.

Збірна України U-21 почала підготовку до товариських матчів проти національних команд Ізраїлю та Грузії.

Футболісти зібрались у Тбілісі, де проводять тренувальний збір. В основному головний тренер Руслан Ротань викликав гравців, що представляють іноземні чемпіонаті.

Не зможе допомогти команді нападник Цюріха Богдан В'юнник. Молодий форвард не прилетів до розташування команди через пошкодження. Але до загального списку додали півзахисника Зорі Миколу Михайленка.

Отже, у розпорядженні Руслана Ротаня буде 21 футболіст. Список гравців на даний момент виглядає так:

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Роман Дідик, Ростислав Лях, Віталій Роман, Денис Слюсар (усі — Рух), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Едуард Козік, Мар’ян Фарина (обидва — Шахтар), Максим Таловєров (Слован, Чехія), Денис Кузик (Колос).

Півзахисники: Максим Брагару (Чорноморець), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Данило Кравчук (Інгулець), Дмитро Криськів, Олег Очеретько (обидва — Шахтар), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Артур Микитишин (Кривбас), Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Ешторіл, Португалія), Микола Михайленко (Зоря).

Нападники: Данило Гончарук (Ллейда, Іспанія), Микола Кухаревич (Гіберніан, Шотландія).

Нагадаємо, 19 листопада українці зустрінуться з молодіжною збірною Ізраїлю, а 21-го — з молодіжною збірною Грузії. Початок обох матчів на полі Tbilisi Sea Technical Center Stadium — о 16.00 за київським часом.