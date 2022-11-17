Україна

Український форвард повернувся на футбольне поле після травми.

У перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над петровським Інгульцем.

У цьому протистоянні взяв участь нападник "біло-синіх" Владислав Кулач, який вийшов на заміну замість Владислава Ваната на 78-й хвилині.

Для 29-річного українця це став перший офіційний поєдинок у футболці киян із грудня минулого року.

Нагадаємо, Владислав Кулач з весни відновлювався від стресового перелому стопи.