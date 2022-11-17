Український форвард повернувся на футбольне поле після травми.
Владислав Кулач, ФК Динамо Київ
17 листопада 2022, 15:30
У перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над петровським Інгульцем.
У цьому протистоянні взяв участь нападник "біло-синіх" Владислав Кулач, який вийшов на заміну замість Владислава Ваната на 78-й хвилині.
Для 29-річного українця це став перший офіційний поєдинок у футболці киян із грудня минулого року.
Нагадаємо, Владислав Кулач з весни відновлювався від стресового перелому стопи.