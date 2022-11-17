Україна

Збірна України вдало стартувала у кваліфікації до чемпіонату Європи.

Україна U-19 здолала однолітків із Косово в першому матчі кваліфікації ЄВРО-2023. Єдиний гол у матчі на рахунку представника англійського Брентфорда Єгора Ярмолюка. Вирвати перемогу вдалося в компенсований час — на 90+5 хвилині.

Відтак Україна відразу піднімається на перше місце у групі. Також в нашому квартеті Кіпр і Швеція, вони гратимуть сьогодні о 19:30.

Наступний матч наша команда проведе 20 листопада проти Кіпру.

Нагадаємо, дві перші команди кожної групи та найкращий володар третього місця (за результатами матчів із першою та другою командами групи) навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду.

Україна U-19 — Косово U-19 1:0

Гол: Ярмолюк, 90+5

Україна: Герета — Кітела, Удод, Холод, Булеза, Царенко (Ющенко, 46) — Варфоломєєв, Ярмолюк, Федор (Лосенко, 76) — Горбач (Пастух, 86), Пушкарьов (Харабара, 69).

Косово: Шала — Міфтарі, Сахітай, Реджепі, Р.Яшарі, Айвазі, Брутті (Авдіметтай, 90+4) — А. Малоку (к) (Бллака, 78), Хазроллай (І.Яшарі, 78), Е. Малоку (Хасані, 46) — Рашиця (Аджеті, 89).

Попереджені: Варфоломєєв, 24, Удод, 50 — Брутті, 38, Сахітай, 56, Р.Яшарі, 61.