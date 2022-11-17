Дивіться відео найкращих моментів матчу 1 туру чемпіонату України 17 листопада 2022, 13:00.
Гравці Динамо, fcdynamo.com
17 листопада 2022, 16:26
У перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над петровським Інгульцем.
Головним героєм цієї зустрічі став вінгер "біло-синіх" Віктор Циганков, який записав на свій рахунок дубль та допоміг своїй команді здобути три очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець — Динамо Київ в 1 турі УПЛ-2022/23:
Інгулець — Динамо Київ 1:2
Голи: Сітало, 62 — Циганков, 32, 45+1
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Саків — Кухарук, Коробенко (Клименко, 46) — Козак (В. Блізніченко, 46), Запорожець (Марусич, 83), Смоляков (А. Блізніченко, 67) — Сітало (Резепов, 74).
Динамо Київ: Нещерет — Кендзьора (Караваєв, 78), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 79) — Андрієвський, Шепелєв (Перріс, 85) — Циганков, Буяльський, Лонвейк (Гармаш, 67) — Ванат (Кулач, 78).
Попередження: Козак, Ковальов, Коробенко — Сирота