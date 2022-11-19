Дніпро-1 — Шахтар. Напередодні

Україна

Головний матч усього першого кола.

Так, за день до старту чемпіонату світу з футболу в Україні зіграють впевнені лідери цього сезону. Матч Дніпра-1 та Шахтаря можна навіть вважати найрейтинговішим матчем дня у всьому світі: за всієї поваги до Кубка Франції та іспанської Сегунди, там не беруть участі футболісти рівня Мудрика та Довбіка. А за всієї поваги до матчу Швеція – Алжир, товарняк – це завжди лише товарняк.

Дніпро-1 йде по чемпіонату краще за найсміливіші очікування. Десять перемог та дві нічиї у 12 матчах – цілком чемпіонський темп, який заслужено дарує команді Кучера поточне перше місце. Повноцінна осічка лише одна, з Інгульцем, а нічия на полі Ворскли – цілком робочий результат навіть для чемпіона. Не кажучи про те, що виїзна перемога над Динамо і просто 3:0 із Зорею – результати, які з лишком компенсують ту нічию з Інгульцем.

Може скластися ілюзія ідилії – але тільки якщо не дивитись матчі. Дніпро-1 вже давно грає через силу, вириваючи на свою користь дуже рівні ігри. Довбик набрав просто інфернальну форму, реалізуючи далеко не очевидні моменти і при цьому сам їх знаходячи – але команді вигравати з кожним туром все важче.

Причина дуже проста: травми. Гравці Дніпра-1 вилітають один за одним, скорочуючи і так коротку лаву. Через складний календар (не забуваємо, що команда добре виступає й в Лізі конференцій) Кучер кидає у бій не до кінця готових гравців – і це, звичайно, провокує нові травми. Найяскравіше це було помітно у випадку з Гуцуляком, який вийшов на заміну з Минаєм, врятував гру, вийшов у наступному турі у старті – та травмувався. Саме тому нічию з Ворсклою по грі потрібно заносити в однозначний успіх Дніпра-1: наприкінці матчу команда просто встала і знаходила в собі сили лише відбиватися, але не контратакувати.

Плюс до цього одна проблема прийшла звідти, звідки не чекав, мабуть, ніхто. Так, із чемпіонату України вперше з дев'яностих років на ЧС не їде жоден футболіст – але лише тому, що збірна Алжиру не пройшла відбір. А так, захисник Амаш до неї викликається і, зокрема, брав участь у товариському матчі проти малийців два дні тому. А сьогодні алжирці грають... той самий матч зі шведами, про який сказано на початку матеріалу. Втім, Амаш до нього вже не має відношення, оскільки отримав у розташуванні збірної травму і вже повернувся до України. Ось вже ці матчі команд-невдах відбору!

Шахтар... А що ж Шахтар? Результати “гірників” саме у чемпіонаті, чесно кажучи, не такі й блискучі. Так, обіграли Динамо – але давайте пам'ятати, в якому стані були кияни на момент візиту. А крім цього, домашні нічиї із Зорею та Олександрією – у кращому разі посередній результат, нічия з Металістом 1925 – відверто поганий. Так, із Зорею не пощастило з суддівством – але давайте, будь ласка, пам'ятати, що перемога над Чорноморцем здобута завдяки відвертому фарту (рикошет від спини Траоре останнім ударом у матчі).

Єврокубки, ті самі шість (вірніше, п'ять) матчів у ЛЧ задерли рівень оцінки “гірників” вище за обрій. І ті бенефіси з Лейпцигом і Селтіком дійсно заслуговують на оплески – але також вони заслуговують на тезу, що з суперником, який грає на рівних, Шахтарю грати простіше. Це навіть в УПЛ встигло проявитися, коли надто відкритий Металіст команда Йовичевіча розтрощила 6:1 – а от з "автобусами виходить набагато важче.

З іншого боку, якщо у Дніпра-1 гравці вибувають із кожним матчем (причому, як бачите, навіть не обов'язково матчем Дніпра-1), то у Шахтаря склад стає лише глибшим. Швед, Зубков, Конопля вже на підході: усі тренувалися індивідуально ще три дні тому. Може, на весь матч їх і не вистачить, але такі гравці, як Швед та Зубков, у ролі “джокерів” – це за мірками УПЛ просто ядерне посилення.

Питання у тому, яким постане Дніпро-1 у грі проти Шахтаря. Грати другим номером команді Кучера комфортніше, тим більше, що попереду у них ідеальний гравець саме для контрвипадів. Як Довбик врятував матч у Вадуці, впевнено програний по грі – чудовий приклад. Але біда в тому, що у Кучера реально залишилося гравців не на вибір, а реально швидше на один стартовий склад, далеко не оптимальний. Відповідно, Йовічевіч та його команда можуть уже зараз готуватися до певної схеми – і це дає їм перевагу.

Історія протистояння

Усі шість попередніх матчів саме із цією версією Дніпра “гірники” закінчили на свою користь.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф — Бузанелло, Сваток, Сарапій, Гомес — Бабенко, Когут — Танчик, Піхальонок, Назаренко — Довбик

Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Криськів, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан

прогноз 1:1