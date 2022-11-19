Україна

Гра команд, які останніми роками звикли до міжнародних матчів.

Зустрічаються дві команди, які зовсім недавно грали в єврокубках – і конкурували якраз одна з одною за заповітні 4-5 місця. В останньому повноцінному чемпіонаті до єврокубків пробилися обидві команди – але про таку ідилію, напевно, треба вже забувати. Дніпро-1, повне відчуття, прийшов серйозно і надовго, місць для простих смертних залишилося на одне менше – не кажучи про те, що УПЛ загалом балансує на межі того, щоб за рік-два втратити одне єврокубкове місце.

Про стан Ворскли найкраще сказав тренер їхнього останнього суперника Кучер: “"Ворсклі" бажаю успіху. У них дуже добра команда, якій на початку сезону десь не щастило. У неї дуже добрий тренер, який вміє поставити гру. У них ще все попереду”. Далеко не завжди так буває, щоби тренер суперника після не однозначно вдалої гри (зрозуміло, що лідеру чемпіонату хотілося виграти) так хвалив команду. Ворскла і справді додає: проявляються командні взаємодії, вимальовується можливість обігравати аутсайдерів просто на класі – а глибина складу дозволила наприкінці очевидної переваги і проти Дніпра-1.

А Колос нічим не здивував із Динамо – і при цьому відібрав очки у гранда. Одне не відкидає іншого: ця команда просто ідеально готова до матчів проти суперників, які атакують великими силами. Волинець, якого визнали найкращим гравцем усього туру, вміє видавати бенефіси саме проти топ-суперників, три лінії оборони перед ним (перша з них – це Безбородько) чудово грають без м'яча, вінгери готові до контратак.

Ось і виходить, що Ворскла їде до Ковалівки як мiшень. Все, що робить у Ворсклі Скрипник, спрямоване на те, щоб не бути схожим на Колос: грати у цікавий, винахідливий футбол. Але саме такий футбол грою другим номером перекушував уже навіть Рух, не говорячи про набагато сильнiшу команди. Втім, завдання Колоса ускладнює дискваліфікація Павла Оріховського: центральний півзахисник за неповні півсезону встиг стати найважливішим гравцем у системі Вишняка. У Ворскли не буде Марлісона, але це втрата набагато меншого масштабу: Скрипник має широкий вибір у групі атаки.

Історія протистояння

Поки що суперники зіграли шість матчів, у жодному з яких не вдалося відзначитися одразу обом. У сезоні-2020/21 Колос обіграв Ворсклу 3:0, але решту матчів в історії виграли саме полтавці. Найважливіший із них: 1/8 Кубка України-2019/20, коли Ворскла перемогла у Ковалівці та у підсумку дійшла до фіналу.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець — Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов — Богданов, Мілько — Болбат, Мякушко, Лисенко — Безбородько

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Яворський, Кравець — Скляр, Челядін — Олійник, Юрченко, Бацула — Сеферi

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua