Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Олександрія.

Луганська Зоря та Олександрія зіграють на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після нічиї проти донецького Шахтаря (2:2), залучив до стартового складу Імерекова до пари центральних захисників, тоді як Антюх зіграє ліворуч в півзахисті.

Юрій Гура, на тлі перемоги над рівненським Вересом (3:2), вирішив використати з перших хвилин Білика в рамці воріт, Демченко повернувся до трикутника в центрі поля, а Костишин розташується праворуч в атаці.

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Бражко — Кирюханцев, Чурко, Булеца, Антюх — Мишньов.

Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Нагнойний, Алібеков, Кисіль, Алефіренко, Снурніцин, Гулько, Хлань, Вантух, Русин, Сміян.



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Рибалка, Дришлюк — Костишин, Кожушко, Третьяков.

Запасні: Горох, Мельник, Ковалець, Авагімян, Дячук, Волошин, Шулянський, Скорко, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв.



Гра Зоря — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.