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    18 листопада 2022, 07:30

    Зоря — Олександрія. Напередодні

    А чи не ключовий це матч у боротьбі за “бронзу”?

    ЧИ БУДЕ КОМАНДА ЮРІЯ ГУРИ ТАКОЇ ЩАСЛИВОЇ ПІСЛЯ СЬОГОДНІШНЬОЇ ГРИ?/ФК ОЛЕКСАНДРІЯ
    ЧИ БУДЕ КОМАНДА ЮРІЯ ГУРИ ТАКОЇ ЩАСЛИВОЇ ПІСЛЯ СЬОГОДНІШНЬОЇ ГРИ?/ФК ОЛЕКСАНДРІЯ 18 листопада 2022, 07:30

    14-й тур УПЛ стартує з матчу, який був би центральним практично у будь-якому іншому турі. Грають дві команди, по-перше, із єврокубкової зони, а по-друге, досить класно збудовані та укомплектовані, щоб претендувати на третє місце.

    Так, і в Зорі, і в Олександрії у складі гравці, які не знадобилися Динамо. Так, Динамо може посилюватись узимку тими, на кого сьогоднішні суперники навіть не претендують. І що з цього? Гра в обох команд краща, ніж у киян. Звичайно, Динамо може сильно додати після зимової перерви – але тим більше має бути бажання виграти всі матчі, що залишилися у 2022-му. Це навіть не “прагни неможливого, отримаєш максимум”, а нормальна спортивна амбітність.

    Після матчу з Шахтарем Патрік ван Леувен лаконічно відповів на запитання, чи є травми у команді: “Ні”. “Щаслива людина” – могли б подумати майже всі його колеги з УПЛ, й Юрій Гура серед них. Матчі з Динамо та Вересом розділяли лише чотири дні, але до прийому рівнян з основи вилетіли – увага! – основний воротар Білик, “дев'ятка” Калитвинцев та “десятка” Третьяков. Номери не зовсім відповідають стереотипним стереотипам (вони швидше вінгери, ніж плеймейкер та бомбардир), але суть не змінюється: з Вересом Олександрія грала без трьох лідерів.

    Критично важливо, хто з них зміг відновитися за цей неповний тиждень – тим більше, що Зоря після нічиєї з Шахтарем як мінімум номінально стане сильнішою. Імереков відбув дискваліфікацію, повинен зробити оборону Зорі надійнішою (ймовірно, допоможе їй краще витримувати лінію офсайду) – і луганський клуб постане в оптимальному складі.

    Найсильніший склад потрібен Олександрії тому, що без Калитвинцева, Третьякова та Білика комбінаційна гра команди сильно зблікла. Так, навіть відсутність Білика далася взнаки: у його дублера, 21-річного Валентина Гороха (дебют в УПЛ; до цього грав за Карпати, але у другій лізі) були помітні проблеми з введенням м'яча у гру. А головне, що проти кинджальних контратак Вереса Олександрія виглядала безпорадною.

    За великим рахунком, гостей із Рівного вдалося обіграти лише за рахунок їхньої боягузливості: після голу на 91-й хвилині вони всією командою встали в оборону, сподіваючись боронитися до фінального свистка. Ну і, звичайно, кожен з двох голів в основний час був шедевральним, але на потім подібне не поставиш... Так, так, так, Зоря не програла в минулому турі взагалі через помилки арбітрес, але давайте пам'ятати: 1) про рівень суперників; 2) про те, що оборона луганчан має всі шанси постати проти Олександрії сильнішою.

    Зоря виглядає фаворитом гри саме тому, що швидкі атаки виглядають її козирем. Русин, Нагнойний та їхня група підтримки чудово діють на просторі, у рекордні терміни налагодили між собою взаємодію та в такому режимі вже змогли обіграти Динамо. Олександрія ж в неповному складі була малопродуктивною у позиційних атаках – звичайно, можна припустити варіант гри на 0:0, але й оборона команди Гури зараз не настільки гарна, щоб на це розраховувати.

    Історія протистояння

    Практично повна рівність: 10 перемог Зорі при дев'яти перемогах Олександрії та семи нічиїх. В останньому чемпіонаті команди обмінялися мінімальними виїзними перемогами, тож на статус господаря у найближчій грі звертати увагу, мабуть, не варто (тим більше, що вона пройде у Києві). Найважливіший матч в історії протистояння: мабуть, півфінал останнього розіграшу Кубка, який у серії пенальті виграла Зоря.

    Орієнтовні склади

    ЗоряМацапура — Бутко, Імереков, Батагов, Данченко — Бражко — Кірюханцев, Чурко, Булеца, Мишньов — Русин

    ОлександріяГорох — Мірошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков — Рибалка — Дришлюк, Ковалець — Авагімян, Шулянський, Кожушко

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Зоря Олександрія

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