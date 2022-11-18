Україна

Андрій Шевченко відмовився надалі представляти комітет.

Напередодні на Генасамблеї НОК України обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період із 2022 по 2026 роки.

Одним з членів комітету став легендарний український футболіст та колишній коуч збірної України Андрій Шевченко.

Але наразі він у своєму Facebook повідомив, що не буде працювати у НОК, коли там є "такий склад".

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", — написав Шевченко.

Нагадаємо, що до складу комітету увійшли з нових членів: Олександр Усик, Григорій Суркіс, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва.