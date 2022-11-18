Футболіст буде проходити курс відновлення.
ЮХИМ КОНОПЛЯ, ШАХТАР
18 листопада 2022, 18:25
Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля переніс операцію, повідомляє прес-служба клубу.
Футболіст останнім часом не грав, адже відчував дискомфорт. Лікарі вирішили, що йому потрібно видалити пахову грижу.
Термін реабілітації, за підрахунками медичної служби "гірників", — близько одного місяця.
Останній раз Конопля за'являвся на полі на початку листопада у матчі проти Лейпцига (0:4). Загалом він награв 11 матчів та забив один гол.