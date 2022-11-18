Україна

Футболіст буде проходити курс відновлення.

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля переніс операцію, повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст останнім часом не грав, адже відчував дискомфорт. Лікарі вирішили, що йому потрібно видалити пахову грижу.

Термін реабілітації, за підрахунками медичної служби "гірників", — близько одного місяця.

🤕 Юхим Конопля переніс операцію з видалення пахової грижі.



Термін реабілітації захисника – близько місяця.



Бажаємо якнайшвидшого одужання, Юхиме 💪🏻#Shakhtar pic.twitter.com/yf0u224JLl — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 18, 2022

Останній раз Конопля за'являвся на полі на початку листопада у матчі проти Лейпцига (0:4). Загалом він награв 11 матчів та забив один гол.