Україна 19 листопада 2022, 13:30 Колос — Ворскла: відео онлайн-трансляція матчу УПЛ Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку 14 туру чемпіонату України-2022/23. Колос — Ворскла, ФК Колос Ковалівка 19 листопада 2022, 13:30 У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос зійдеться в очному протистоянні з полтавською Ворсклою. Матч розпочнеться 19 листопада о 14:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви можете на Football.ua. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ КОЛОС (КОВАЛІВКА) — ВОРСКЛА (ПОЛТАВА): Команди Ворскла Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте