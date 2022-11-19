Україна

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку 14 туру чемпіонату України-2022/23.

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос зійдеться в очному протистоянні з полтавською Ворсклою.

Матч розпочнеться 19 листопада о 14:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви можете на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ КОЛОС (КОВАЛІВКА) — ВОРСКЛА (ПОЛТАВА):