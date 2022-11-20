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    20 листопада 2022, 07:10

    Минай — Металіст. Напередодні

    Із двох харківських команд недільну програму відкриває колектив Олега Ратія.

    Чи буде у харків'ян привід так обійнятись сьогодні? / ФК МЕТАЛІСТ
    Чи буде у харків'ян привід так обійнятись сьогодні? / ФК МЕТАЛІСТ 20 листопада 2022, 07:10

    Металіст перед початком сезону пережив такий сеанс такої шокової терапії, що в якийсь момент все, що більше за нуль набраних очок, стало здаватися величезним успіхом. Класний старт перевершив усі очікування і залишив у тіні всі незручні питання на кшталт “Коли Ратій нарешті позбавиться приставки “виконувючий обов'язки"?”. Але незручні питання мають таку особливість: вони знову спливають, як тільки настають перші проблеми.

    В останніх п'яти матчах у Металіста лише два набрані очки: нічиї у Львові та харківському дербі. Суперники, тим часом, активізувалися: мова в першу чергу про клуби, що масштабно посилилися – такі, як Чорноморець і Кривбас. У цьому, в принципі, немає нічого дивного, що команди, які активно набирали гравців цього літа, наближаються до команди, яка їх лише втрачала – але, так чи інакше, Металіст все ближчий до небезпечної зони.

    Минай сам грає ненабагато краще, але минулого туру здобув стратегічно дуже важливу нічию з Рухом, та й вигравав востаннє не так давно. Додатково ускладнює завдання харків’ян відсутність Танковського: чи не найважливіший (не плутати з найвідомішим: Рибка відоміший, але його відсутність команда переживає спокійно) гравець команди пропустить гру через дискваліфікацію. Топовий універсальний півзахисник класно пов'язував оборону з атакою, і без нього Металісту буде значно складніше.

    Історія протистояння

    Грають уперше.

    Орієнтовні склади

    МинайБандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Дмитрук — Вітенчук, Хахльов — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Колесник

    МеталістКостик — Романюк, Порох, Мизюк, Клименчук — Чайковський, Демченко, Панасенко — Підлепенець, Картушов — Прядун

    footballпрогноз 2:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Металіст Минай

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