Шахтар поки що не може розраховувати на свого нападника.
Мар'ян Швед, ФК Шахтар Донецьк
20 листопада 2022, 12:26
Нападник донецького Шахтаря Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова. Про це повідомляє прес-служба "гірників" у своєму Telegram-каналі.
За інформацією джерела, 25-річний українець продовжить курс реабілітації. Для повного відновлення Шведу знадобиться вісім тижнів.
Раніше з'являлася інформація, що в Мар'яна Шведа пубалгія — хронічне ушкодження паху.
Цього сезону український нападник провів дев'ять матчів за Шахтар, у яких забив три голи і віддав один асист.