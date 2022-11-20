Україна

Шахтар поки що не може розраховувати на свого нападника.

Нападник донецького Шахтаря Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова. Про це повідомляє прес-служба "гірників" у своєму Telegram-каналі.

За інформацією джерела, 25-річний українець продовжить курс реабілітації. Для повного відновлення Шведу знадобиться вісім тижнів.

Раніше з'являлася інформація, що в Мар'яна Шведа пубалгія — хронічне ушкодження паху.

Цього сезону український нападник провів дев'ять матчів за Шахтар, у яких забив три голи і віддав один асист.