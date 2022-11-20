Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925.

Криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник у Кривому Розі.

Юрій Вернидуб, після перемоги над харківським Металістом (1:0), залучив до стартового складу Віталія Вернидуба до центру захисту, тоді як Максим Задерака зіграє праворуч в атаці.

Едмар, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (2:1), вирішив використати Жичикова та Капінуса на флангах захисту, тоді як Вачіберадзе посяде місце в опорній зоні, а Борячук відправиться на вістря атаки.

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Вернидуб, Дібанго — Капіч, Банада — Задерака, Хомченовський, Волошин — Дебелко.

Запасні: Кліщук, Зотько, Стецьков, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Кораблін, Татарков, Микитишин, Устименко, Хобленко.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Вачіберадзе — Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк — Борячук.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Ткачук, Рудавський, Ю. Потімков, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Зубков, Чирук.



Гра Кривбас — Металіст 1925 почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.