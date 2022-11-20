Україна

Команда Володимира Шарана вперше за останніх п'ять матчів здобула перемогу, продовживши невдалу серію суперників до шести ігор поспіль.

Навіть у день початку чемпіонату світу-2022 в Катарі українська Прем’єр-ліга не мала на меті зупинятись у своєму розіграші, тож уболівальники мали можливість розпочати неділю з найбільш раннього протистояння в поточному сезону. Закарпатському Минаю та харківському Металісту випала унікальна нагода першими випробувати новий часовий слот у рамках двобою на Минай-Арені в контексті чотирнадцятого туру національних змагань.

Підтекст звітної зустрічі для обох команд був несприятливим. Підопічні Володимира Шарана наче починали непогану серію десь місяць тому, проте з того моменту за останні чотири матчі здобули лише одне очко, тож у підсумку знову опинились поблизу зони боротьби за виживання. У той самий час футболісти Олега Ратія доволі перспективно розпочинали виступи в своєму дебютному сезоні на найвищому рівні, однак підходили до гри проти Минаю на тлі ще більш тривалої серії невдач — п’ять матчів.

Відносно спокійно минув ігровий час першого тайму — команди за рідким виключенням намагались дійти до воріт один одного, а також здебільшого уникали боротьби за м’яч навіть у центральній частині поля. Проте навіть за таких умов примудрився отримати пошкодження під час виконання дальнього пострілу Дмитро Коркішко, тож харків’яни були змушені завчасно розпечатувати власні резерви.

Цікаво, що саме після цього епізоду команда Ратія отримала нагоду забити майже одразу, проте Підлепенець у дотик із центру штрафного запустив м’яч набагато вище воріт на завершення прострілу з лівого флангу. Спроби Миная атакувати у відповідь, хоча й були чисельними за кількістю гравців, не відзначались ефективними рішеннями, окрім епізоду на завершення тайму, коли Вишневський у боротьбі в центрі штрафного упав замість того, аби переправити у ворота скидання від Кулієва.

І вже за кілька хвилин по тому черговий фланговий наступ від гостей завершився передачею з правого краю до центру штрафного на Прядуна, який зупинив м’яч для Книша, проте той із гострого кута перекинути Бандуру не зумів. Це був черговий привід для нервувань для Шарана, тож і підопічним його під час перерви мало б бути непереливки.

І дійсно, Минай повністю переграв суперників у другому таймі, хоча ті навіть і не намагались нав’язати боротьбу, як здавалось на перший погляд. Спроби Металіста перетнути центральну лінію ні до чого не призводили, а постійні фоли у відповідь на початок контрнаступів опонентів призвели виключно до зайвих карток.

Команда Шарана зрештою зрозуміла, що боятись нічого, і пішла масованим штурмом на чужі володіння десь під завісу гри. Зрештою, закарпатці створили ще один непоганий момент для Вишневського, проте з передачі Воробчака він згаяв свій шанс. Однак уже під завершення гри Дмитрук із правого флангу ледь не вперше за гру виконав якісний навіс, який Олег перед воротарським завершив ударом головою в падінні. Як підсумок, господарі поля стрімко залишили потенційну зону боротьби за виживання.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє гостьовий матч проти луганської Зорі, а харківський Металіст на виїзді протистоятиме одеському Чорноморцю.— Металіст 1:0Вишевський, 86Бандура — Трубочкін (Рогозинський, 90+2), Горін, Нємчанінов, Дмитрук — Вітенчук — Воробчак (Касімов, 90+3), Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський (Байдал, 87).Костик — Романюк (Шамич, 58), Мизюк, Клименчук, Каплієнко — Коркішко (Книш, 19), Ралюченко, Багачанський (Панасенко, 58) — Підлепенець, Прядун, Картушов (Демченко, 84).Попередження: Трубочкін — Романюк, Клименчук, Ралюченко, Шамич.