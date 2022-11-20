Україна

Команда Юрія Вернидуба вперше за майже рік повернулась на рідний стадіон Гірник, проте там на неї чекала неприємна несподіванка від дуету Едмар — Голодюк.

Досвід першого сезону перебування в складі "елітного" дивізіону українського футболу харківський Металіст 1925 отримав лишень рік тому, проте під час поточної кампанії був би радий поділитись ним із цьогорічним дебютантом, криворізьким Кривбасом, якби не одне "але". Ці два колективи перед стартом чотирнадцятого туру національної першості перебували на сусідніх позиціях у турнірній таблиці, тож їхня очна зустріч, яка для нашого футболу була фактично останньою перед початком чемпіонату світу-2022 в Катарі, увижалась доволі непередбачуваною.

Перша половина зустрічі розпочалась із цілком очікуваного тиску від господарів, які нарешті повернулись до рідної домівки після майже року відсутності на Гірнику офіційних матчів. Однак Кривбас не встиг створити власний гольовий момент, як суперники відповіли результативним виконанням штрафного з правого флангу. Хоча, якщо чесно, подача Габелка навряд чи би становила аж таку загрозу воротам Сарнавського, якщо б нападник криворіжців Роман Дебелко не вирішив би головою трохи підправити м’яч у дальню дев’ятку власних воріт.

Не менш стрімко, аніж команда Вернидуба пропустила у власні ворота, вона потому спробувала відігратись, проте Хомченовський із убивчої відстані поцілив у поперечину, завершуючи перед воротарським скидання від Якімця. Це був рідкий випадок того, коли обидва фланги атаки Кривбасу спрацювали належним чином, та й на завершення епізоду лишень трохи не вистачило вдачі. У подальшому подібної поведінки від команди Вернидуба на чужій половині більше не спостерігалось.

Погода в Кривому Розі цього ігрового дня була не надто привітною для футболістів, тож команди були змушені багато працювати для того, аби важким полем доставляти м’ячі до воріт один одного. Зрештою, це все перетворилось на стандартний бій-біжи без будь-якого натяку навіть на запеклу боротьбу. Очевидно, що такий сценарій не мав влаштовувати господарів поля, проте вони нічого не могли протиставити суперникам в атаці, та ще й захисті припустились кричущої помилки під завершення першого тайму.

Борячук із закидання з власної половини від Вачіберадзе забіг аж до правого флангу чужого штрафного під час раптової контратаки, після чого пострілом під ближню стійку подвоїв перевагу власної команди. Поперерві Вернидуб зробив подвійний залп із дуплету замін, проте жодної користі від того його команда не отримала. Дует Едмар – Голодюк указав своїм футболістам на необхідність розташовуватись глибше в захисті, і через цей потужний блок господарі так і не знайшли для себе надійного шляху.

Металісту 1925 не було особливої потреби атакувати чужі ворота, тож він і не надто намагався розкриватись, відзначившись при цьому лише одним удалим виконанням кутового з лівого флангу на голову Курила, але той поцілив повз ближню стійку. Більше набігів на чужі ворота гості не робили, проте натомість і нічого не дали створити суперника поблизу власних володінь.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє домашнє регіональне дербі проти дніпровського Дніпра-1, а харківський Металіст 1925 зустрінеться на виїзді з київським Динамо.Кривбас —0:2Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44Сарнавський — Якімець, Ловрич, Вернидуб, Дібанго (Стецьков, 46) — Капіч (Татарков, 46), Банада — Задерака (Микитишин, 60), Хомченовський, Волошин (Устименко, 73) — Дебелко (Хобленко, 59).Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Вачіберадзе — Русин (Дмитренко, 78), Габелок, Кравченко (Ткачук, 90), Ременюк — Борячук (Чирук, 67).Попередження: Якімець — Габелок