Україна

Зустріч двох головних аутсайдерів.

Останній тиждень такого складного футбольного 2022 року в Україні відкривають дві команди, що закривають турнірну таблицю. На тлі чемпіонату світу це можна назвати футбольним андерграундом. Буквально сьогодні у рамках головного турніру чотириліття зіграють команди, за які виходять Вірджіл ван Дейк, Гарет Бейл, Гаррі Кейн? А передуватиме це страва, в рамках якої Назарій Муравський та Роман Микитюк намагатимуться стримати Артема Сітало!

“-3” і “-5” відповідно від Руху, “-4” та “-6” від Міная. І це на тлі того, що Кривбас і Чорноморець, по-перше, вже в рамках цього року додали, а по-друге, в зимове трансферне вікно можуть посилитися. Ситуація у команд Бартуловича та Дулуба дуже складна, і нічия буде на користь їхніх суперників. В іншій ситуації це був би привід очікувати високої безкомпромісності матчу, боротьби неодмінно за перемогу – але з огляду на українську специфіку, швидше можна припустити, навпаки, гранично акуратної гри, з нічиєю в думках.

Проти Динамо Младен Бартулович презентував сам себе, дав зрозуміти, що не планує виконувати роль тренера, вдало повернув в основу Артема Сітало, який відразу відплатив за довіру голом (до речі, приємно, що уродженця Херсона надихнуло звільнення міста). Все це не скасовує факт, що перше справжнє випробування на тренера Бартуловича чекає зараз. У суперниках команда, якій категорично не можна програвати, у її голові тренер, який не перше десятиліття проводить у матчах за виживання – подивимося, що тренер Бартулович покаже у рамках цього випробування.

У Львова свої проблеми та свої турботи. Олег Дулуб, звичайно, тренер досвідчений, але більша частина його досвіду – щорічні звільнення. Сьогоднішній матч та гра з Колосом – останні перед тримісячною перервою, і чим гіршим буде турнірне становище львів'ян на його початку, тим більший ризик, що керівництво клубу зважиться на заміну тренера. Загалом можна бути впевненим, що в матчі буде багато боротьби.

Історія протистояння

Команди вже зіграли три матчі, в яких успішнішим був Інгулець. Представник села Петрове виграв єдиний домашній та один із двох виїзних матчів проти Львова, та й другий звів унічию.

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Саків – Кухарук, Клименко – Козак, Запорожець, Смоляков – Сітало

Львів: Ільющенков – Микитюк, Вовкун, Муравський – Грисьо, Мільченко, Крушинський, Шишка, Полегенько – Бойко – Бугай

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua