Україна

Як лідери чемпіонату зможуть показати себе через три дні після очної зустрічі?

Це схоже на сцену після титрів: варто було двом першим командам ліги з'ясувати стосунки в красивому та насиченому матчі, як через якісь три дні їм доведеться зіграти нові складні матчі. Причому Шахтар саме сьогодні закінчить сезон і першим у Прем'єр-лізі піде у відпустку. Дніпро-1 обійдеться без перенесених матчів: після Олександрії сьогодні зіграє ще й з Кривбасом на вихідних.

Дніпро-1 чудово зіграв проти Шахтаря, але це не скасовує факт, що проти Олександрії йому буде складно. Обойма гравців Кучера настільки коротка, що тренер нещодавно заявляв на матчі трьох воротарів. А у матчі проти “гірників” усі виклалися на 100 відсотків, у цьому немає жодних сумнівів. Думаю, ми можемо чекати з перших хвилин Назаренка, який зіграв проти Шахтаря лише двадцять хвилин, Амаша, який вибув із заявки в останній момент – а може, й Когута з Балулі. Матч проти “гірників” став першим після чотириматчевої паузи, в якому Фарес потрапив до заявки команди.

У Шахтаря лава довша, але всі бачили, що основа зіграла набагато гірше. Йовічевіч перевів Траоре в запас, дав шанс Сікану – але проти Дніпра-1 український форвард просто загубився. Що ж, тим більше приводів дати шанс гравцям, які відновилися від травм: Петряк вийшов на заміну вже в суботу, Швед та Конопля теж на підході. А Мар'ян так чудово розпочав сезон...

Необхідність шукати варіанти стоїть перед Йовічевічем ще й тому, що він балансує на межі провалу. Навіть нічия з Ворсклою може призвести до того, що Шахтар закінчить сезон на четвертому (!) місці. Це називається провал – особливо якщо згадати, як усю осінь розписували – і правильно робили! – кризу в Динамо. Будь-які аргументи про відхід бразильських лідерів мають вагу, поки не дивишся на склад Зорі. Швидше за все, жоден її футболіст не зміг би пробитися в основу “гірників” – а грає команда просто краще.

Ворскла та Олександрія принципово по-різному розпочали сезон, але за підсумками 13-го туру стали сусідами у таблиці. Так, команда Гури трохи здала, тоді як для команди Скрипника перерва настає невчасно. Ворскла нарешті навчилася і забивати (з шести останніх матчів не забила лише в одному), і переламувати перебіг поєдинків (з Дніпром-1 та Колосом додала наприкінці), а в останній грі здобула першу перемогу на по-справжньому складному виїзді.

Можна спитати простіше: якщо Ворскла відібрала очки у Дніпра-1, то чому б їй цього не зробити і з Шахтарем? Якщо це станеться, а команда Кучера сьогодні виграє, стає зовсім неясно, хто і що зможе перешкодити її чемпіонству. Втім, треба ще виграти: Олександрія, звичайно, програла Зорі з крупним рахунком, але перший тайм стримувала її чудово. Зорю врятували заміни та глибина складу – тобто те, чого у Дніпра-1 давно немає як поняття.

Історія протистояння

Шахтар та Ворскла зіграли 62 матчі, найважливіший з яких – звичайно ж, фінал Кубка України-08/09. Окрім цієї історичної перемоги, полтавці здобули ще чотири, дюжину ігор закінчили внічию, а 45 залишилися за Шахтарем.

Ця версія Дніпра зіграла проти Олександрії п'ять офіційних матчів. Цікаво, що три перші залишилися за Олександрією – нинішньому лідеру сезону не допомагали навіть рідні стіни. У сезоні-20/21 Дніпро-1 здобув першу нічию, а минулого сезону зміг і вперше виграти.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш— Бабенко, Рубчинський — Назаренко, Піхальонок, Амаш — Довбик

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко (Дячук, 85), Цуріков — Демченко, Рибалка, Дришлюк — Костишин, Кожушко, Третьяков

прогноз 2:1

Шахтар: Трубін — Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко, Назарина — Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець — Скляр, Челядін — Сеферi, Юрченко, Бацула — Степанюк

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua