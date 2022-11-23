Україна

Легенда українського футболу написав заяву про залишання комітету.

Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов заявив, що вирішив вийти зі складу Національного олімпійського комітету України.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Написав заяву при вихід зі складу членів Національного олімпійського комітету України. Чому? Відповідь очевидна. Вже минув тиждень з того часу, як стало відомо про входження до нового складу НОКу низки представників проросійської ОПЗЖ. А виключили з членів Комітету після широкого суспільного резонансу тільки двох з них. Решта лишаються на своїх місцях.

Тому іншого виходу я не бачу, окрім як довести розпочате до кінця. Виходжу зі складу НОК і всіх колег-патріотів запрошую зробити так само. Дякую Роману Зозулі за продовження привернення уваги до проблеми.

А від Андрія Шевченка хотілося б більш рішучих дій: або реальної заяви про складання повноважень віцепрезидента НОК, як логічного продовження зробленого допису у соцмережах. Або ж збираємо Генасамблею, Андрію, та голосуємо за виключення усіх ОПЗЖ? Час таки визначитися.

Вадим Гутцайт, а ви як?".

Раніше подібні рішення прийняли колишній гравець збірної України Андрій Шевченко, президент УАФ Андрій Павелко та інші.

Також повідомлялось про те, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.