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Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта.

Напередодні новообраний член Національного Олімпійського Комітету Андрій Шевченко повідомив, що залишає свою посаду через вступ туди "не того складу". А вже згодом "не той склад" сам вирішив покинути НОК.

Як повідомляється на офіційному сайті комітету, Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.

Нагадаємо, що президент УАФ Андрій Павелко також повідомив у своєму Facebook, що призупиняє своє членство у Комітеті.

Раніше Роман Зозуля дуже жорстко розкритикував нового президента НОК за обраних членів комітету.