Україна

Команда Ігора Йовічевіча здобула дуже тяжку перемогу у протистоянні із колективом Віктора Скрипника.

У рамках 15 туру української Прем'р-ліги донецький Шахтар у номінально домашньому поєдинку здолав Ворсклу.

Рахунок було відкрито на 27 хвилині поєдинку. Точний удар вдався Георгію Судакову — 1:0. А на початку другого тайму "гірники" забили вдруге. Лассін Траоре віддав якісний пас на Дмитра Криськіва, який не схибив — 2:0.

Ворсклі вдалось відіграти один м'яч на 62 хвилині. Таулян Сефері став автором голу. Проте за дві хвилини Шахтар отримав можливість збільшити свою перевагу у рахунку. Лассіна Траоре не зміг реалізувати 11-метровий — Дмитро Різник врятував. На 75 хвилині рахунок став рівним. Артем Челядін вразив ворота Трубіна.

Проте на 86 хвилині Михайло Мудрик вирвав перемогу для Шахтаря. Футболіст реалізував пенальті.

Шахтар - Ворскла 3:2

Голи: Судаков, 27, Криськів, 47, Мудрик, 86 — Сефері, 62, Челядін, 75

На 46 хвилині Лассіна Траоре не забив пенальті (воротар)

Шахтар: Трубін — Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор — Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Мудрик (Петряк, 90+3), Криськів, Очоретько (Бондаренко, 74) — Траоре (Сікан, 74).

Ворскла: Різник — Бацула (Олійник, 78), Філіпе, Пердута, Зайков — Павлюк, Челядін, Юрченко (Толі, 89), Кравець — Сефері, Степанюк.

Попередження: Судаков, Траоре, Челядін, Пердута, Різник.