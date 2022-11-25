Україна

Нульова нічия у черговому матчі чемпіонату України.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець зустрівся із харківським Металістом.

За підсумками двох таймів обом командам так і не вдалося реалізувати свої моменти, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Чорноморець – Металіст 0:0

Чорноморець: Дмитро Непогодов, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря, Владислав Наумець (Зігей Бадібанга 72), Сергій Кравченко, Дмитро Юсов (Максим Войтіховський 46), Максим Брагару, Володимир Салюк (Орест Кузик 78), Сергій Політило, Кевін Кубемба (Олександр Гладкий 46)

Металіст: Орест Костик, Олександр Мізюк, Сергій Панасенко (Максим Багачанський 67), Максим Прядун (Євген Рязанцев 40), Єгор Картушов (Данило Кайдалов 82), Євген Підлепенець, Єгор Демченко (Андрій Ралюченко 67), Єгор Клименчук, Олександр Каплієнко, Володимир Шопін, В'ячеслав Танковський

Попередження: Салюк — Демченко, Кайдалов