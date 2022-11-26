Поєдинок розпочнеться о 14:00.
Суботню програму 15 туру чемпіонату України продовжить поєдинок між Інгульцем і Вересом.
Стартовий свисток головного арбітр зустрічі Максима Козиряцького пролунає стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського о 14:00.
Вже стали відомі стартові склади команд:
Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Забарний, Вівчаренко — Сидорчук, Лонвейк — Циганков, Буяльський, Кабаєв — Ванат
Запасні: Бущан, Бурда, Шепелєв, Періс, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Сирота, Бєсєдін, Дубінчак, Кендзьора
Головний тренер: Мірча Луческу
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Ткачук, Курило, Капінус — Вачіберадзе, Габелок, Кравченко — Русин, Борячук, Ременюк
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Коваленко, Шершень, Ю. Потімков, Мартинюк, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Зубков, Чирук
В.о. головного тренера: Едмар
Нагадаємо, що паралельно відбувається поєдинок Інгулець — Верес.