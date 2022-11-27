Україна

Завершився поєдинок чемпіонату України.

Колос в рамках поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату України грав проти Львова та здобув мінімальну перемогу.

Долю зустрічі вирішив точний удар Оріховського за одинадцятиметрової позначки в середині другого тайму. Цьому передувало вилучення Муравського.

Завдяки цьому ковалівці змогли піднятись на шосту сходинку. Львів же й надалі йде на останньому місці.

Львів — Колос 0:1

Гол: Оріхорвський, 69 (з пенальті)

Львів: Ільющенков — Никитюк, Васильєв, Муравський — Полегенько, Вовкун (Шишка, 59), Мільченко, Сімінін — Бойко (Ременяк, 80, Михайлів, 85)), Бугай, Нич (Крушинський, 46)

Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський (М'якушко, 79), Мілько, Богданов — Болбат (Задоя, 79), Безбородько (Лисенко, 70), Смирний (Ільїн, 55)

Вилучення: Муравський, 68