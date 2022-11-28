Україна

Юрій Запісоцький відправився в СІЗО.

Сьогодні відбулось слухання у справі генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

Як повідомляє журналіст Костянтин Андріюк, функціонера взяли під арешт в залі суду. Він отримав міру запобіжного заходу у вигляді двох місяців арешту, до 23 січня. Або ж може бути внесена застава у сумі 9 мільйонів 880 тисяч.

Стверджується, що наразі Запісоцький очікує конвой, що супроводить його у СІЗО.

Зазначимо, що завтра о 9:30 ранку заплановано слухання для обрання запобіжного заходу для Андрія Павелка.

Нагадаємо, що раніше Павелко та Запісоцький отримали підозри від Генеральної прокуратури.