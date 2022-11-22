Україна

Керівники УАФ відвідали будівлю Генпрокуратури.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький прибули в прокуратуру після відповідного виклику, повідомляє Football Hub.

Обох очікували на 11 годину ранку, проте вони спершу не явились. Вже згодом в прокуратуру прибув Запісоцький.

Павелко, своєю чергою, прибув пізніше в компанії свого охоронця.

"Павелко, ретельно маскувався у вбранні з каптуром. Обидва фігуранти кримінальних справ щодо розкрадання коштів перебували у будівлі Генеральної прокуратури України кілька годин. Запісоцький вийшов, від коментарів відмовився. Павелко, як не дивно, теж", — стверджує джерело.

Також повідомляється, що генпрокуратура подала клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Андрій Павелко, слідом за Андрієм Шевченком, залишив НОК.