Раніше аналогічний захід обрали для Юрія Запісоцького.
АНДРІЙ ПАВЕЛКО, FACEBOOK АНДРІЯ ПАВЕЛКА
29 листопада 2022, 12:59
Печерський суд обрав запобіжний захід для Андрія Павелка — арешт на два місяці, повідомив журналіст Костянтин Андріюк.
Термін — до 22 січня 2023 року, при цьому президент УАФ матиме можливість внесення застави — 9 мільйонів 880 тисяч гривень.
Нагадаємо, що проти Павелка було відкрито кримінальне провадження через будівництво заводу з виробництва штучної трави.
Раніше суд заарештував генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.