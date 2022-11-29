Україна

Раніше аналогічний захід обрали для Юрія Запісоцького.

Печерський суд обрав запобіжний захід для Андрія Павелка — арешт на два місяці, повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Термін — до 22 січня 2023 року, при цьому президент УАФ матиме можливість внесення застави — 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Нагадаємо, що проти Павелка було відкрито кримінальне провадження через будівництво заводу з виробництва штучної трави.

Раніше суд заарештував генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.