Україна

Грузінський футболіст доєднається до команди взимку.

Шахтар на офіційному сайті оголосив про підписання контракті із грузінським футболістом Гочолейшвілі.

21-річний захисник перейде до Шахтаря з грузинського Сабуртало. Угоду з гравцем, що набуває чинності 1 січня 2023 року, розраховано на 5 років.

Георгій Гочолейшвілі провів за головну команду Сабуртало 85 матчів, забив 8 м’ячів і зробив 12 гольових передач. Цього року провів 30 матчів у чемпіонаті Грузії (4 голи та 4 асисти), 2 гри в Кубку Грузії і 4 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

На рахунку Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21. 17 листопада 2022 року дебютував у складі національної збірної Грузії