Україна

Представникам УАФ допомогла компанія УАФ Маркетинг.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та генеральний секретар Юрій Запісоцький були звільнені з под варти.

Як повідомляє журналіст Костянтин Андріюк, за обох функціонерів внесли застави.

"Останні оновлення у кримінальних справах топ-представників УАФ.

Кілька годин тому за Андрія Павелка було внесено заставу — 9 млн 880 тисяч грн. Кошта внесла компанія УАФ Маркетинг. Для довідки: засновником і власником ТзОВ "УАФ Маркетинг" на 100% є Громадська Спілка Українська Асоціація Футболу. Внесено на секундочку – 9 МІЛЬЙОНІВ 880 ТИСЯЧ гривень.

Просто не забувайте – гроші з УАФ, які були виведені (вкрадені) на УАФ Маркетинг тепер використали, щоб . . . внести заставу за того, хто підозрюється у крадіжці цих коштів. За Юрія Запісоцького вчора внесли заставу, але поки невідомо хто.

Є коло з трьох осіб наближених до УАФ:

- Олександр Герега

- Максим Єфімов

- Андрій Засуха", — повідомив український журналіст.

Нагадаємо, що проти Павелка було відкрито кримінальне провадження через будівництво заводу з виробництва штучної трави. Запісоцького було також заарештовано у залі суду.