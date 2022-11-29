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    29 листопада 2022, 21:36

    Cтало відомо, скільки Шахтар заплатив за Гочолейшвілі

    Клуб придбав напередодні молодого грузина.

    Георгій Гочолейшвілі, ФК Сабуртало
    Георгій Гочолейшвілі, ФК Сабуртало 29 листопада 2022, 21:36

    Донецький Шахтар напередодні офіційно оголосив про трансфер грузинського захисника Сабуртало Георгія Гочолейшвілі.

    Як повідомляє портал Transfermarkt, "гірники" заплатили за 21-річного футболіста один мільйон євро.

    Нагадаємо, що контракт з Гочолейшвілі буде діяти з січня 2023 року та розрахований на п'ять років.

    На рахунку Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21. 17 листопада 2022 року дебютував у складі національної збірної Грузії

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