Cтало відомо, скільки Шахтар заплатив за Гочолейшвілі

Клуб придбав напередодні молодого грузина.
Георгій Гочолейшвілі, ФК Сабуртало
29 листопада 2022, 21:36
Донецький Шахтар напередодні офіційно оголосив про трансфер грузинського захисника Сабуртало Георгія Гочолейшвілі.
Як повідомляє портал Transfermarkt, "гірники" заплатили за 21-річного футболіста один мільйон євро.
Нагадаємо, що контракт з Гочолейшвілі буде діяти з січня 2023 року та розрахований на п'ять років.
На рахунку Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21. 17 листопада 2022 року дебютував у складі національної збірної Грузії