Cтало відомо, скільки Шахтар заплатив за Гочолейшвілі

Україна

Клуб придбав напередодні молодого грузина.

Донецький Шахтар напередодні офіційно оголосив про трансфер грузинського захисника Сабуртало Георгія Гочолейшвілі.

Як повідомляє портал Transfermarkt, "гірники" заплатили за 21-річного футболіста один мільйон євро.

Нагадаємо, що контракт з Гочолейшвілі буде діяти з січня 2023 року та розрахований на п'ять років.