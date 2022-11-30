Україна

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Сьогодні настала черга закінчуватися групі C – зокрема, грати очний матч Австралії та Данії. Parimatch Ukraine впевнений у перемозі данців і дає на це коефіцієнт 1,50.

Данія та Австралія провели лише один матч у своїй історії, і він відбувся на минулому чемпіонаті світу. Це був другий тур групового етапу, а перший команди закінчили із протилежним результатом. “Соккеруз” програли збірній Франції, а ось данці виграли дуже важливий матч у Перу. Сильно допоміг Каспер Шмейхель, який не дав забити пенальті Крістіану Куеві.

Звітний матч фактично розпочався із чистої футбольної естетики, одного з найкрасивіших голів усього турніру. Йоргенсен прийняв м'яч у штрафному майданчику і міг пробити відразу, але вирішив за краще розіграти до вірного. Одним торканням Микола обробив м'яч, другим, не опускаючи його на землю – скинув під удар Еріксена. Крістіан, який став найкращим бомбардиром данців у відборі, ідеально розрахував відскок від газону та пробив без шансів для воротаря.

Що робила б футбольна Австралія, якби не її хорватська діаспора? Ціле покоління “соккеруз” тягнув Марк Відука, а рівно після його відходу почав грати Міле Єдінак. Хавбек реалізував пенальті французам у першому турі, реалізував його і проти данців. А привіз його Поульсен, який невдало прийшов відпрацьовувати в оборону та зіграв рукою.

Після перерви данці показали інертність на чужій половині поля. Далася взнаки відсутність забивного форварда: як тут не згадати, що Ніклас Бендтнер пропустив той ЧС через травму. Втім, і нічия ця була на користь данців, тож вони не сильно форсували події. Команди обмінялися дальніми ударами: Муй трохи не влучив у далеку дев'ятку, а Сісто – у дальній нижній кут. Одного разу Шмейхель помилився на виході, але простріл Лекі паралельно порожнім воротам не замкнув ніхто, а решту матчу Каспер відіграв дуже надійно.

Оскільки за кілька годин французи обіграли збірну Перу, данців у третьому турі почала влаштовувати нічия. Більше того, вона почала влаштовувати і французів: зрозуміло, вона приносила їм перше місце. У підсумку команди зіграли унікальний за ступенем пасивності матч, де в перші півгодини не було навіть жодного удару у площину воріт – і просто розрахувалися на першу і другу. Ох вже ця Данія: як вона любить домовлятися на останній тур...

Данія – Австралія 1:1

Голи: Еріксен (7) – Єдинак (38 пен)

Данія: Шмейхель – Ларсен, Кьяєр, Крістенсен, Дальсгор – Шене, Ділейні – Поульсен (Брейтвейт, 59), Еріксен, Сісто – Йоргенсен (Корнеліус, 68)

Австралія: Раян – Рісдон, Мілліган, Сейнсбері, Бегіч – Єдинак, Муй – Лекі, Рогіч (Ірвін, 82), Крузе (Арзані, 69) – Наббут (Юрич, 75)

Попередження: Поульсен, Сісто

Віталій Пасічний, Football.ua