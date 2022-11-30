Україна

Football.ua представляє анонс перенесеного матчу 8 туру розіграшу УПЛ.

Основна частина протистоянь у рамках першого кола української Прем’єр-ліги добігла кінця, проте деякі з команд вирішили не відкладати на весняну частину сезону догравання своїх перенесених поєдинків, і найближчим часом надолужить згаяне раніше.

ДИНАМО КИЇВ — МЕТАЛІСТ

СЕРЕДА, 30 ЛИСТОПАДА, 14:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА).

Більшість команд української Прем’єр-ліги зіграли свої матчі восьмого туру національної першості у заздалегідь відведений термін, проте київське Динамо посеред жовтня суто з логістичних міркувань вирішило зіграти свій матч проти харківського Металіста трохи пізніше запланованої дати. Що тоді, що зараз колектив Мірчі Луческу протистоятиме новачку елітного дивізіону на тлі матчу без трьох здобутих очок. Проте якщо тоді тільки-но відбулась болюча поразка від донецького Шахтаря в першому Класичному в сезоні (1:3), то зараз "біло-сині" заходитимуть на гру на тлі відсутності здобутків у зустрічі проти Металіста 1925 кількома днями раніше (0:0).

Окрім того, у Динамо не буде необхідності за кілька днів після матчу на стадіоні ім. В. Лобановського грати проти умовної полтавської Ворскли, яка також може спокійно відібрати залікові бали в киян. Команда Луческу й досі не може віднайти стабільності, проте це все ж таки не заважає киянам потрохи просуватись у бік лідерської групи на вершині турнірної таблиці. Динамо наразі поділяє третю сходинку з луганською Зорею, маючи 27 очок у власному активі, проте немає жодної впевненості в тому, що завтра команда ван Леувена не обіграє ковалівський Колос та відповідно не залишиться попереду.

Грати цього разу Динамо доведеться проти харківського Металіста, у розташуванні якого під завісу першого кола почали відбуватись якісь дивні речі. Олег Ратій увійшов із помітно ослабленою командою до її дебютного на тлі реінкарнації сезону УПЛ з доволі непоганими результатами, але в підсумку календарний рік "жовто-сині" ризикують закінчити без перемог у семи матчах поспіль.

На розташуванні Металіста в турнірній таблиці такі результати мають безпосередній вплив, і наразі вони перебувають на десятій сходинці. Рятує в цьому випадку тільки те, що група лідерів уже встигла помітно відірватись від решти команд, тоді як у середині табелю про ранги дистанція між командами або взагалі не існує, або дорівнює одному балу. Отже, будь-який позитивний результат зіграє Металісту на руку.

Проте чи все в порядку всередині харківського колективу для того, аби вважати, що він може протистояти явному фавориту? Олега Ратія під час матчів останнім часом помітно витісняє з технічної зони спортивний директор клубу Василь Кобін, і тому не є очевидним, команда якого саме з керманичів наразі показує настільки невтішні результати. Останні матчі за участі харків’ян виявились доволі жадібними що стосується забитих м’ячів, тому Динамо варто цього остерігатись, бо останні втрати очок з їхнього боку відбувались саме на тлі відсутності забитих м’ячів.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мірчі Луческу. Так, на перемогу Динамо Київ пропонується коефіцієнт 1,35, тоді як потенційний успіх Металіста оцінюється показником 9,30. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Забарний, Попов, Дубінчак — Сидорчук, Лонвейк — Циганков, Гармаш, Буяльський — Ванат.

Металіст: Костик — Шопин, Мизюк, Клименчук, Каплієнко — Демченко — Підлепенець, Танковський, Панасенко, Картушов — Рязанцев.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Після реінкарнації харківського Металіста, що бере початок від 2019 року, команди поміж собою не зустрічались.