Україна

Команда Мірчі Луческу здобула три бали.

У перенесеному матчі 8 туру УПЛ Динамо в Києві на стадіоні імені Лобановського не зустріло супротиву з боку Металіста. Кияни з перших хвилин заволоділи перевагою та вирішили всі питання ще до перерви — по голу на рахунку Буяльского та Ваната.

Після перерви вітання від партнерів приймав вже Циганков — 3:0. Завдяки цієї перемоги Динамо наздогнало Шахтар у турнірній таблиці УПЛ, але у "гірників" дві гри в запасі.

Динамо - Металіст 3:0

Голи: Буяльский, 20, Ванат, 29, Циганков, 77

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора (Кравченко, 78), Забарний, Попов (Сирота, 46), Вівчаренко — Сидорчук, Шепелєв (Перріс, 78) — Циганков, Лонвейк (Андрієвський, 72), Буяльський — Ванат (Кулач, 66).

Металіст: Костик — Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46), Каплієнко — Книш (Романюк, 46) — Багачанський, Танковський, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чідомере, 81) — Прядун (Коркішко, 81).

Попередження: Сидорчук — Танковський, Демченко