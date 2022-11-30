Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу чемпіонату України 30 листопада 2022, 14:00.
У перенесеному матчі 8-го туру Прем'єр-Ліги Динамо впевнено розбило Металіст. Поєдинков завершився з великим рахунком 3:0.
Кияни забили двічі до перерви, а у другій половині зустрічі довершили справу черговим взяттям воріт.
Динамо - Металіст 3:0
Голи: Буяльский, 20, Ванат, 29, Циганков, 77
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора (Кравченко, 78), Забарний, Попов (Сирота, 46), Вівчаренко — Сидорчук, Шепелєв (Перріс, 78) — Циганков, Лонвейк (Андрієвський, 72), Буяльський — Ванат (Кулач, 66).
Металіст: Костик — Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46), Каплієнко — Книш (Романюк, 46) — Багачанський, Танковський, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чідомере, 81) — Прядун (Коркішко, 81).
Попередження: Сидорчук — Танковський, Демченко