Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 1 грудня 2022, 13:00.

У рамках догравання матчу 7 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря у Києві зіграла внічию із Колосом — 2:2.

Колос двічі виходив уперед у цьому поєдинку за рахунок голів Болбата та Чоботенка. Зоря відіграла один зусиллями Булеци, який реалізував пенальті. Другий вже прийшов після завершення повітряної тривоги — його автором став Кирюханцев.

Дивіться відео голів та огляд матчу:

Зоря — Колос 2:2

Голи: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 — Болбат, 11, Чоботенко, 52



Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Бражко — Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишньов — Русин (Антюх, 46).



Колос: Волинець — Золотов, Новак, Чоботенко, Чорноморець — Богданов (Задоя, 90+1), Мілько, Оріховський (Мякушко, 75) — Ільїн (Ісаєнко, 75), Безбородько (Лисенко, 52), Болбат.



Попередження: Луньов — Оріховський, Богданов, Мілько, Лисенко