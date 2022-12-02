Україна

У фіналі турніру полтавська Ворскла обіграла Колос.

У фінальному поєдинку Кубка України серед жінок полтавська Ворскла змогла обіграти Колос з Ковалівки.

Для полтавців, яких раніше звали Житлобуд-2, це був третій фінал поспіль, а для команди Людмили Покотило — перший.

Вже на другій хвилині Ворскла вийшла вперед. Яна Калініна виконала навіс з правого флангу, після чого м'яч пролетів повз всіх та влетів точно в дальній кут воріт. Потім у середині тайму Ворскла подвоїла свою перевагу зусиллями Яни Котик, яка вдало зіграла на добиванні.

У другому таймі Колос мав шанс відіграти один м'яч, але Беата Амбруш не змогла реалізувати пенальті у ворота Катерини Самсон.

Таким чином команда Наталії Зінченко стала володарем Кубка України. Для полтавської команди це третій тріумф на турнірі, а рекордсменом є Житлобуд-1 – 11 трофеїв.

Ворскла (Полтава) — Колос (Ковалівка) 2:0

Голи: Калініна, 2, Котик, 18.

Ворскла: Самсон, Корсун (Андрущак, 46), Котяш, Котик, Подольська, Петрик, Осіпян, Андрухів, Калініна, Радіонова, Кравчук.

Колос: Саніна, Вороніна, Давиденко, Куп'як, Іванішин, Амбруш, Ю. Ковальчук, Кульмагамбетова, Н. Ковальчук, Майбородіна, Сербук.

Попереджена: Петрик.

На 58 хвилині Амбруш (Колос) не реалізувала пенальті (воротар).