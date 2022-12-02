У фіналі турніру полтавська Ворскла обіграла Колос.
УАФ
02 грудня 2022, 17:40
У фінальному поєдинку Кубка України серед жінок полтавська Ворскла змогла обіграти Колос з Ковалівки.
Для полтавців, яких раніше звали Житлобуд-2, це був третій фінал поспіль, а для команди Людмили Покотило — перший.
Вже на другій хвилині Ворскла вийшла вперед. Яна Калініна виконала навіс з правого флангу, після чого м'яч пролетів повз всіх та влетів точно в дальній кут воріт. Потім у середині тайму Ворскла подвоїла свою перевагу зусиллями Яни Котик, яка вдало зіграла на добиванні.
У другому таймі Колос мав шанс відіграти один м'яч, але Беата Амбруш не змогла реалізувати пенальті у ворота Катерини Самсон.
Таким чином команда Наталії Зінченко стала володарем Кубка України. Для полтавської команди це третій тріумф на турнірі, а рекордсменом є Житлобуд-1 – 11 трофеїв.
Ворскла (Полтава) — Колос (Ковалівка) 2:0
Голи: Калініна, 2, Котик, 18.
Ворскла: Самсон, Корсун (Андрущак, 46), Котяш, Котик, Подольська, Петрик, Осіпян, Андрухів, Калініна, Радіонова, Кравчук.
Колос: Саніна, Вороніна, Давиденко, Куп'як, Іванішин, Амбруш, Ю. Ковальчук, Кульмагамбетова, Н. Ковальчук, Майбородіна, Сербук.
Попереджена: Петрик.
На 58 хвилині Амбруш (Колос) не реалізувала пенальті (воротар).