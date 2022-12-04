Україна

Футболіст віддав своє життя за батьківщину.

Вихованець рівненського Вереса Володимир Киричук загинув на війні проти окупантів з рф. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До початку повномасштабного вторгнення 23-річний футболіст грав на рівні аматорів за оржівський ОДЕК.

"Володимир Киричук прийшов до ДЮСШ Верес у п’ятнадцятирічному віці. Це був 2014 рік. І два сезони під моєю орудою він грав за команду вихованців школи 1999 року народження: у чемпіонаті області і чемпіонаті ДЮФЛ України.

Грав на позиції захисника. Завжди в основному складі, бо вирізнявся антропометричними даними і бійцівським характером. Пізніше, на зимовому турнірі ним цікавилися представники оржівського ОДЕКа, запрошували до себе в команду.

Володя був прекрасним хлопцем. Дуже щирою людиною. Добродушним, позитивним, трудолюбивим – ніколи не пропускав тренувань, бо дуже любив футбол, - розповів перший тренер Киричука Микола Волков.

Прощання із 23-річним солдатом Володимиром Киричуком відбудеться завтра, 4-го грудня, об 11.00 на майдані Незалежності в Рівному. Поховають його у рідному селі Плоска".

Football.ua приєднується до щирих співчуттів родині хлопця та близьким, які також висловлює Верес.