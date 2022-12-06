Україна

21-річний футболіст виріс у ціні за версією Transfermarkt.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик подорожчав у трансферній вартості за версією Transfermarkt.

21-річний українець виріс з 15 мільйонів євро до 40 млн. Таким чином, Мудрик став найдорожчим футболістом в історії української Прем'єр-ліги.

Другий найдорожчий гравець УПЛ зараз Віктор Циганков (22 млн), а третій — Ілля Забарний (15 млн).

Крім того, з урахуванням оновлення ціни, Мудрик став дев'ятнадцятим найдорожчим лівим вінгером у світі.

Серед українських футболістів найдорожчим був Андрій Шевченко (51 млн. євро у 2006 році).

Коли Фред і Фернандньо переходили в Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті, вони коштували 32 млн. євро, що на 8 менше, ніж Мудрик на даний момент.