Україна

"Гірники" пропонували за Кевіна 4 мільйони євро, що не влаштувало бразильський клуб.

Крайній півзахисник бразильського Палмейрас Кевін міг опинитися в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Жорже Нікола.

За інформацією джерела, "гірники" пропонували за 19-річного вінгера 4 мільйони євро, але ця сума не влаштувала Палмейрас, який захотів більше.

Кевін може зіграти як ліворуч, так і праворуч в атаці. Усього на його рахунку два матчі за першу команду Палмейрас, у яких він відзначився одним голом.

Також молодий вінгер провів за Палмейрас U-20 12 матчів, у яких він забив 3 голи. Портал Transfermarkt не вказує орієнтовну вартість Кевіна.

P. S.Раніше на сайті з'являлася аналогічна новина про 16-річного нападника Палмейрас Ендріка. Це помилка редакції, за що щиро перепрошуємо. Інтерес Шахтаря був до Кевіна, а не до Ендріка, згідно з інформації Жорже Ніколи.